شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تعلن حصاد النصف الأول من العام المالي الجاري لقطاع الموارد المائية والري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذي للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري.

وأوضحت «السعيد» أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن محافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ)، فضلًا عن 5 مشروعات في دول حوض النيل دولتي أوغندا، السودان.

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ولفتت الوزيرة إلى أبرز مشروعات قطاع الري خلال النصف الأول 19/2020 والتي تمثلت في إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان، وإنشاء بحيرة بمنطقة وادي عبادي بمحافظة أسوان، والانتهاء من إنشاء محطتي ري «قوتة» و«سيدمنت أ»، بمحافظة بني سويف، يستفيد منهما حوالي 20 ألف فدان.

وأشارت إلى الانتهاء من 339 مشروعا في قطاع الري، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه وذلك خلال خلال الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019.

وحول التوزيع الجغرافي لقطاع الري، أوضح تقرير وزارة التخطيط تصدر محافظة أسوان قائمة المشروعات بعدد ٢٨ مشروعا، تليها محافظتا البحيرة وبني سويف بعدد ٨ و٧ مشروعات على التوالي، والمنيا بخمسة مشروعات لتأتي بعدها محافظات الشرقية والغربية والفيوم بعدد ٤ مشروعات لكلٍ منها، ثم محافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ بعدد مشروعين لكلٍ منها، بالإضافة إلى مشروع واحد لمحافظة المنوفية وآخر للإسكندرية.