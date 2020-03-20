شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية تضع 2600 من قواتها بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وزارة الدفاع الأمريكية تضع 2600 من قواتها بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا

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