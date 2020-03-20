شكرا لقرائتكم خبر عن «غطوا نعشها بالورد والطرحة».. تشييع جثمان عروس توفيت أثناء زفافها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة ههيا بالشرقية، اليوم الجمعة، جثمان عروس توفيت أثناء حفل زفافها إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها فارقت الحياة.

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وحمل الأهالي، الجثمان داخل النعش الذي اكتسى بالورد وطرحة الفرح البيضاء وتم الدفن بمقابر ذويها بالمدينة وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد لفراقها.

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا باستقبال مستشفى ههيا «نيرة. إ. ا» مصابة بفقدان للوعى، وحال تقديم الاسعافات الأولية لإفاقتها لفظت أنفاسها الأخيرة، وكشف الفحص الأولي تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

وقال شهود عيان إن العروس تعرضت لإغماء مفاجئ أثناء حضورها جلسة تصوير بفستان الزفاف، وذلك عقب خروجها من الكوافير، وعليه تم نقلها إلى المستشفي بملابس العُرس البيضاء، ولفظت أنفاسها الأخيرة حال إسعافها.