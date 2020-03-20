شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعلن حجرا صحيا عاما ويطلب من المواطنين البقاء فى بيوتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الجمعة حجرا صحيا عاما وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم الا للضرورة القصوى وعلق التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، وأعلنت تونس، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجول وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية.

وأعلنت نصاف بن علية، مديرة المرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة، 36 منها من خارج البلاد و18 محلية، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، اليوم الجمعة، وفقا لموقع موازييك إف إم.