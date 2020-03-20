شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة عن تصريحات «روماتيه»: «تم ترجمتها بصورة محرفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفارة الفرنسية بالقاهرة أنه تم ترجمة جزء من تصريحات سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، بصورة محرّفة ومغالطة لأغراض جدلية، وهي ترجمة لا تعكس بتاتاً روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر.

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كان السفير قد خاطب باللغة الفرنسية، أبناء الجالية في مصر من خلال تسجيل فيديو تم نشره بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت السفارة، في بيان لها، اليوم الجمعة: «لقد تحدث السفير في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بالكوفيد 19 فيروس كورونا، عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر».

وتابعت: «تحدث السفير، خلال الفيديو، عن أن السفارة ستعمل على مدار ٢٤ ساعة في خدمة الجالية الفرنسية، مطالبا إياهم بالاحتياطات اللازمة في الفترة الحالية».