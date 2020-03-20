شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1441هـ>

وجاء نص الرسالة:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يشرفني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى وطننا الحبيب وشعبنا العظيم بكل اليمن والبركات.

كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة ويؤكدون لسيادتكم وفاءهم بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني، مقتدين بصاحب الذكرى في البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل العليا والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطنا آمنا مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها.

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حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة باليمن والبركات.

وكل عام وسيادتكم بخير

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

وهنأ الفريق أول محمد زكي، والفريق محمد فريد، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة مفتى الجمهورية، ووزير الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.