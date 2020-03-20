شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالخرطوم تتابع عودة المصريين من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السفارة المصرية في الخرطوم متابعة إجراءات عودة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن قبل إغلاق الحدود البرية بين البلدين.

وصرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بأن منفذ «قسطل/ أشكيت» الحدودي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق ظل مفتوحاً أمام عبور المواطنين المصريين المتواجدين في السودان الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن يومي 18 و19 مارس الجاري، وذلك في إطار اتفاق بين الجانبين على ذلك، قبيل إغلاق المعابر، اليوم الجمعة، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومتا البلدين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مساعد الوزير أن السفارة المصرية في الخرطوم قد قامت في هذا الصدد بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسودانية المعنية من أجل تسهيل عملية عودة المواطنين قبل انقضاء المهلة بنهاية يوم الخميس 19 الجاري، وتتقدم السفارة بالشكر لمسؤولي البلدين لما أبدوه من جهد في هذا الشأن، مما أسفر عن تيسير عملية دخول المواطنين المصريين، وكذا الشاحنات المصرية إلى أرض الوطن.