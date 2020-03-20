شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يبدأ حملات توعوية عن فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منتدى شباب العالم في إطلاق حملات توعوية للشباب من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار الجهود المشتركة إقليمياً ودولياً وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات «وباء عالميا»، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن «السيطرة عليه».

ويأتي ذلك إيماناً بدور الشّباب في المُساهمة في التّغيير الحقيقيّ للمستقبل وإدارة الأزمات والتحديات، وتتضمن الحملات التوعوية التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس، وجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19»، كما تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه وطريقة انتشار العدوى، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وطرق الوقاية منه.

ومنتدى شباب العالم، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم. وقد انطلقت النسخة الثالثة من المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وناقشت موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ،، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.