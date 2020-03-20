شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: استمرار حملات تعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت، اليوم الجمعة، جهود كافة العاملين بالمساجد على مستوى الجمهورية للعناية بنظافتها على أكمل وجه بالتنسيق مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات، مع استمرار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف مع المديريات الإقليمية للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد للحفاظ على جموع المصلين وحرصًا على سلامتهم.

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وواصلت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية حملات تنظيف وتعقيم المساجد، وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء القطاعات ومديري المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ التعليمات ومتابعة عمليات تعقيم وتنظيف المساجد أولا بأول.

كما تم غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وذلك في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

كما التزمت المساجد بتنفيذ قرار وزير الأوقاف، الذي أصدره إلى جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية والخاص، بأن المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وكذلك تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

تعقيم وتطهير المساجد

تعقيم وتطهير المساجد

تعقيم وتطهير المساجد