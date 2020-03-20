شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تغلق سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، حملة على مدينة العاشر من رمضان، برفقة فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومكتب أغذية العاشر، بالتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، وشرطة المرافق، لمتابعة غلق سوق الجمعة بالمدينة، الذي يعد من أكبر وأضخم الأسواق بالمحافظة، ويستمر لمدة ٤٨ ساعة بدءا من صباح يوم الخميس وحتى مساء الجمعة.

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كما تم المرور على سوق المجاورة ٣٩، وسوق كيرهاوس، وسوق الحي ١٦، وسوق ابني بيتك، وقامت الحملة بإخلاء جميع السويقات، والتأكد من عدم وجود تجمعات نهائياً، كما تم إخلاء سيارات بيع الأغذية المتنقلة من أماكن الأسواق.

وقام وكيل الوزارة بتفقد المنشآت الغذائية الأخرى، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ووجه بوضع فواصل بين المحال الغذائية ومحال الطيور القريبة من بعضها حفاظاً على الصحة العامة، وقدم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، وأصحاب المنشآت الغذائية، والتنبيه عليهم بالمحافظة على ترك مسافة متر على الأقل بين كل مواطن وآخر أثناء الإقبال على شراء المنتجات الغذائية داخل المنشآت، كما قامت الحملة بإعدام ٢٠٠ كيلو جرام لحوم لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وكيل صحة الشرقية يتابع غلق سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان‎

وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه تم الإخلاء بجهود مكثفة من الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وشرطة المرافق، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين بغلق الأسواق والسويقات للحد من التجمعات، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد.