شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان» يكرم أمهات مُتطّوعية في محافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، عن تكريم أمهات المتطوعين لدى الصندوق ممن قاموا بتنفيذ المبادرات التوعوية حول خطورة تعاطي المخدرات على مدار عام في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف الصندوق، في بيان اليوم الجمعة، أنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد؛ سوف يتم إعلان أسماء الأمهات المكرمات إلكترونيا عن طريق صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» والتي يصل عدد المتابعين لها إلى ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وذلك تجنبا لأي تجمعات وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وجاء تكريم الصندوق لأمهات المتطوعين هذا العام تحت شعار «أمي يا ملاكي»، ضمن أعياد الأم، تقديرا لجهودهم وإيمانهم برسالة الصندوق وتشجيعهم المستمر لأبنائهم المتطوعين لدى الصندوق، خاصة أنه يوجد لدى الصندوق ما يقرب من 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعية حول خطورة تعاطي المخدرات للعديد من الفئات، وتم اختيار 5 أمهات لأفضل 5 متطوعين من كل محافظة على مستوى الجمهورية لتكريمهم، نظرا لاجتياز أبنائهم المتطوعين البرامج التوعوية بمهارة كبيرة، وأن من ضمن شروط الاختيار هو أن يكون المتطوع شارك بنسبة لا تقل عن 90% من أنشطة الصندوق، ومشهود له بحسن السلوك والخلق، وأن لا يقل سن الأم عن 45 عاما ولها قصة كفاح وعطاء ومؤمنة برسالة الصندوق.

ويقوم المتطوعون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات التوعوية المختلفة حول خطورة تعاطي المخدرات على مدار العام منها مبادرة «مصلحتك» للموظفين، حيث تم توعية 100 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بأضرار المخدرات، ومبادرة «توصل بالسلامة» للسائقين، وتمت توعية 200 ألف سائق بخطورة الإدمان بالمحافظات المختلفة، علاوة على مبادرة «خدعوك فقالوا» وتمت توعية 300 ألف عامل مهني، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض بجانب إطلاق العديد من المبادرات الأخرى بالأعياد والمصايف ودور الأيتام، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.