أسواق في الدقهلية تخالف قرار الغلق.. وحملة مكبرة لإغلاق الكافيهات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

[page-break]في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بوقف الأسواق الأسبوعية بنطاق المحافظة بالكامل حتى نهاية شهر مارس الجاري في إطار جهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا؛ لم تلتزم العديد من مراكز المحافظة بتنفيذ القرار، حيث أقيمت الأسواق ليلا في العديد من القرى في تحدٍ صارخ لقرارات الدولة بمنع التجمعات.

ففي قرية النزل، التابعة لمركز منية النصر، أقام التجار سوق القرية، مساء الخميس، قبل موعده بعدة ساعات وتجمع الأهالي داخل السوق دون أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال على محمد على، من شاب القرية: «للأسف في ظاهرة غريبة الناس تحدت القوانين ضد أنفسهم وأقاموا سوق الجمعة ليلا دون مراعاة لأى خطر وفى غياب كامل لأى رقابة من المسؤولين».

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وأضاف «على»: «كذلك المقاهي مجلس المدينة بيقفلها بالنهار، والناس بتشتغل بالليل عادى ولا يوجد متابعة ولا رقابة».

وفي المنصورة، استمر سوق الدراسات بنطاق حى شرق وسوق الجملة للخضار والفاكهة بنطاق حى غرب في العمل، بينما يتوافد المواطنون بشكل منتظم.

وعلى الصعيد نفسه، التزمت المحلات الكبرى بالمنصورة بغلق محلاتها في تمام الساعة السابعة مساء تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، بينما استمرت محلات الدليفري والتيك أواي تعمل لساعة متأخرة من الليل، كما خالف القرار عدد كبير من المقاهي بنطاق مدينة المنصورة ومنية النصر ودكرنس.

وشنت رئاسة حي غرب، مساء الخميس، حملة مكبرة على المقاهي والبلاي ستيشن بشارع أحمد ماهر وسامية الجمل والترعة ومحمد فتحى والمشاية السفلية وشارع الجمهورية.

وقالت رئاسة الحى، في بيان صحفي: «إن الحملة تمكنت من إغلاق 33 منشأة تجارية تضم كافيهات ومحال بلاي ستيشن إجباريا لعدم امتثالها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا».

أسواق في الدقهلية تخالف قرار الغلق وحملة مكبرة لإغلاق الكافيهات

أسواق في الدقهلية تخالف قرار الغلق وحملة مكبرة لإغلاق الكافيهات

أسواق في الدقهلية تخالف قرار الغلق وحملة مكبرة لإغلاق الكافيهات

أسواق في الدقهلية تخالف قرار الغلق وحملة مكبرة لإغلاق الكافيهات

أسواق في الدقهلية تخالف قرار الغلق وحملة مكبرة لإغلاق الكافيهات