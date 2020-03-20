شكرا لقرائتكم خبر عن النيل يتحول إلى اللون الأصفر في الدقهلية.. و«مياه الشرب»: الوضع آمن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت مياه النيل فرع دمياط بالمنصورة إلى اللون الأصفر، مما أثار التعجب والذعر بين عدد كبير من المواطنين خوفا من انتقالها لمياه الشرب، حيث فوجئ عدد كبير من الأهالي بتحول النيل بداية مركز ميت غمر إلى نهاية مركز شربين إلى اللون الأصفر ليظهر وكأنه مختلط بالرمال.

وعلق عدد من المواطنين على الوضع بأن «النيل تحول إلى سجادة صفراء»، ووصفه آخرين بأنه «بحر الرمال العظيم» وسط مخاوف من نوعية مياه الشرب، حيث تقع جميع محطات مياه الشرب على النيل.

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وقال سعد موسى، وكيل وزارة الرى، إن «ما حدث ظاهرة طبيعية بسبب مياه الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها البلاد خلال نوة التنين الفترة الماضية واختلطت مياهها برمال الصحراء ونتيجة لفتح مخرات السيول بالصعيد وتحويل المياه إلى النيل مباشرة محملة بالرمال والعكارة والطمى الأصفر وهو ما يسمى بحصاد الأمطار».

وأضاف «موسى»: «بفعل الأمطار ومخرات السيول تحولت مياه النيل للون الأصفر وانتقلت مع التيار لنهاية النهر وتركزت في النهايات في محافظة الدقهلية وظهرت كذلك في محافظة الجيزة، وأرسلت لمحافظة الدقهلية خطاب بالإجراءات التي يجب أن نتبعها للتعامل مع الوضع الحالى وإخطار محطات مياه الشرب باتخاذ التدابير اللازمة لارتفاع نسبة العكارة بشكل كبير جدا بالمياه الداخلة لمحطات التنقية وتم التنسيق مع المحافظة وشركة مياه الشرب لإيقاف المحطات لمدة ست ساعات لإجراء عملية غسيل عكسى للمرشحات بسبب ارتفاع نسبة العكارة عن المعدلات الطبيعية».

من جانبه، أشار المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن «الشركة تتبعت هذه الظاهرة منذ اسبوع وقبل وصولها للدقهلية وبنتعامل معها باحترافية من خلال تقليل إنتاجية المحطات بنسب مناسبة وتخفيف الضغوط بالشبكات مع التعامل مع الكميات الداخلة للمحطات كيميائيا وفقا للمعايير الدولية لتنقية المياه لتصل للمواطن نقية تماما من أي شوائب»، مضيفا: «لا يوجد أي خطورة نهائيا على المواطنين فالوضع آمن وتحت السيطرة الكاملة وستنتهى قريبا إن شاء الله».

تعكر مياه النيل بالدقهلية جراء السيول التي شهدتها البلاد في «عاصفة التنين»

تعكر مياه النيل بالدقهلية جراء السيول التي شهدتها البلاد في «عاصفة التنين»

تعكر مياه النيل بالدقهلية جراء السيول التي شهدتها البلاد في «عاصفة التنين»

تعكر مياه النيل بالدقهلية جراء السيول التي شهدتها البلاد في «عاصفة التنين»

تعكر مياه النيل بالدقهلية جراء السيول التي شهدتها البلاد في «عاصفة التنين»