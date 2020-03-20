شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تواصل كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة النقل جهودها في أعمال التعقيم والتطهير، حيث استمرت هيئة السكك الحديدية في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة، والتطهير المستمر للمحطات وتطهير أماكن التجمعات للركاب، واستمرار ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

وقال بيان عن الوزارة، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو واصلت أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وأكدت الوزارة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، كما واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت جهودها لتطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات وارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجماهير ارتداء الكمامات وتطهير شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار.

تعقيم وتطهير هيئة السكك الحديدية

تعقيم وتطهير هيئة السكك الحديدية

تعقيم وتطهير هيئة السكك الحديدية