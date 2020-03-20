شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والمنشآت الخدمية بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة الجيزة حملة لتعقيم وتطهير المساجد والمحال والمنشآت الحكومية بالمحافظة بتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتأتي الحملة بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة باعتبار يوم الجمعة مخصصا للتنظيف والتعقيم الأسبوعي.

Advertisements

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم البدء في تطهير ورش وتعقيم المساجد والمحال بقطاع هضبة الأهرام بالتعاون مع الشباب، مضيفا أنه تم تطهير وتعقيم مباني الدواوين لحي العمرانية ومركز ومستشفى أبوالنمرس المركزي وقسم الشرطة والوحدات المحلية لمركز ومدينة البدرشين ومنشأة القناطر.

وأشار إلى أنه تم تعقيم وتطهير المساجد والكنائس بمركز ومدينة أوسيم والوحدات الصحية، لافتا إلى أنه جارٍ استكمال تطهير كافة المنشآت والدواوين الحكومية بالمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز ومديري المديريات بنشر التوعية المجتمعية والسعي نحو تغيير السلوكيات غير الإيجابية التي تضر بصحة الأفراد والمُجتمع، داعيا إلى الاهتمام بالأماكن العامة ووسائل النقل وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مستشفى أوسيم المركزي وبنك مصر ومكتب بريد فرع أوسيم وادارة الشباب والرياضة ومرفق المطافي بأوسيم وبعض المساجد والمعهد الأزهري بقرية شنباري وبرطس وعددا من المساجد والمنشآت الخدمية بمركز العياط وأحياء الهرم والطالبية والعمرانية وبولاق.

حملة لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والدواوين والمنشأت الخدمية بالجيزة‎

حملة لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والدواوين والمنشأت الخدمية بالجيزة‎

حملة لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والدواوين والمنشأت الخدمية بالجيزة‎

حملة لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والدواوين والمنشأت الخدمية بالجيزة‎

حملة لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس والدواوين والمنشأت الخدمية بالجيزة‎