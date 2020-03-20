شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات تطوعية لتعقيم مساجد الإسكندرية.. وأعداد متفاوتة في صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاوت الإقبال على أداء صلاة الجمعة في الإسكندرية، حيث خلت معظم المساجد الكبرى مثل أبي العباس والقائد إبراهيم من الأعداد المعتادة في كل صلاة جمعة، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الزوايا والمساجد الصغيرة وجود مصلين ولكن داخل المساجد فقط بعد أن كانت الحصر تفرش خارجها في الأيام العادية، بينما خلت المساجد الكبيرة بصورة ملحوظة من المصلين.

واستعداداً لصلاة الجمعة تم عمل مبادرات تطوعية من شباب المجتمع المدني لتطهير المساجد الكبرى بنطاق عدد من أحياء المدينة وتركزت أهم مبادرة في حي العجمي غرب الإسكندرية كخطوة استباقية لاستقبال المُصلين والحفاظ عليهم، كنوع من الدعم والمساندة ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد تم تطهير مسجد وادي القمر الكبير ودار المناسبات بالمنطقة، وباقي المساجد بالمنطقة، وتشمل المبادرة الكنائس التي تقع بنطاق حى العجمي.

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كما شهدت جميع مساجد منطقة محرم بك بوسط الإسكندرية عمليات تعقيم من قبل المحافظة وبالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وتم توجيه سيارات التعقيم يصاحبها فرق مدربة لرش وتعقيم المساجد ومحيطها استعدادا لصلاة الجمعة والتي تشهد عادة تجمعات كبيرة للمصلين داخل وخارج المساجد، كما أطلق أئمة المساجد أمس نداءات للمصلين للذين سيؤدون صلاة الجمعة بأن يصطحب كل مصلي سجادته الخاصة.

ونفذت مديرية الأوقاف في الإسكندرية تعليمات الوزارة بتطهير وتعقيم كل المساجد بالمحافظة، وأكد مصدر بالمديرية أن حملة التعقيم مستمرة بجميع المساجد خلال الأيام المقبلة، خصوصًا المساجد الكبرى مثل أبوالعباس المرسى، وياقوت العرش، والبوصيري.

وقامت فرق التعقيم برش جميع مداخل ومخارج المساجد ودورات المياه، إلى جانب تعقيم الفروشات الخاصة بالصلاة، كما تم تسليم خدام المساجد كميات من المطهرات لرشها عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وعلى صعيد متصل واصلت محافظة الإسكندرية بالاشتراك مع روتاري فاروس عمليات التوعية والتطهير والتعقيم لكل الأماكن التي يتجمع فيها المواطنون ومنها المساجد والأضرحة استعداداً لصلاة الجمعة.

صلاة الجمعة بمساجد الإسكندرية

صلاة الجمعة بمساجد الإسكندرية