شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح بـ4 أغذية لتقوية المناعة أمام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على «فيس بوك»، عددا من النصائح للمواطنين لتقوية المناعة في ظل محاولات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وجاءت أبرز نصائح الوزارة، متمثلة في:

1. طبق سلطة مكون من الخضار الطازج، لأنه المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي:

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ذات اللون الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، ذات اللون الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، ذات اللون الأخضر مثل الخيار والجرجير والخس، ذات اللون الأبيض مثل الفجل والبصل، وذات اللون البنفسجي مثل البنجر.

2. العسل الأبيض، من خلال معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي.

3. كوب عصير برتقال بالجزر، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي.

4. البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.