شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ومنع «الأرجيلة» تجبران الإسكندرانية على هجر المقاهي.. وعم عبده: «وقف حال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من المقاهى والكافيهات في الاسكندرية هجر تام من جانب روادها اليوم الخميس بعد تنفيذ قرار منع تقديم «الارجيلة» الشيشة للزبائن خوفا من انتشار فيروس «كوفيد 19» المعروف بـ «كورونا المستجد» وذلك في اطار خطط الدولة في مجابهة الفيروس والحد من انتشاره باعتبار الشيشة أهم مصدر لنقل العدوى.

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ورصدت «المصرى اليوم» وجود عدد من المقاهى والكافيهات الشعبية في منطقة المنشية والرمل وشارع الشهداء خالية تماما من الزبائن خوفا من فيروس كورونا من جهة وعدم الرغبة في التواجد باماكن زحام بالاضافة إلى منع نزول الشيشة.

وقال عم عبده صاحب مقهى بمحطة الرمل ان ما يحدث وقف حال تمام لاصحاب المقاهى والكافيهات خاصة وان 90% من الزبائن تعتبر الشيشة بالنسبة لهم اهم من القهوة والشاى والمشروبات الاخرى مشيرا إلى أنه على الرغم من الضرر الواقع عليهم إلا ان القرار بمنع الشيشة وتقليل الزحام واجب النفاذ ولا يستطيع احد الاعتراض عليه طالما انه في الصالح العام.

وأضاف عمر صاحب مقهى في شارع الشهداء أن الجميع مع قرار الحكومة بتقليل الاماكن التي يحدث فيها الزحام لمجابهة كورونا ولكن الاقبال اصبح لا يذكر على الاطلاق وبالتالى اصبحنا غير قادرين على الوفاء بيوميات العاملين.