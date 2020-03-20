شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«صبحي» يحضران مجلس إدارة «المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد بمقر وزارة الإنتاج الحربى مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، وذلك فـى حضــور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سبورت.

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وأشار «العصار» إلى أنه تم استعراض جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية «كابتكس» والتى تمت إقامتها بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى – المقاصة سبورت – شركة ماستر- وزارة الشباب والرياضة)، وتم عرض استراتيجية العمل المتبعة وآليات تشغيل مصنع النجيل الصناعى والذى تم إنشاؤه لتوريد النجيل الصناعى للملاعب والاستادات الرياضية بمواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم (FIFA) وكذا النجيـــل المستخــدم في المنتجعــات والحدائــــق (Land scape) والذى بدأ نشاطه في 25 فبراير 2019.

كما تم عرض مقترح إنشاء مدينة للصناعات الرياضية التي بدأت بإنشاء مصنع النجيل الصناعى، ومقترح إنشاء مجموعة أخرى من المصانع الفترة المقبلة منها (مصنع أدوات الجيم، مصنع المستلزمات الرياضية، مصنع كرات، مصنع للدراجات)، وتم التنويه إلى ما تم إنجازه من مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة مثل (تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها لصالح مراكز الشباب النموذجية في المحافظات المختلفة)، وذلك إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بأهمية المشروعات التي تخدم الشباب وأسرهم وتساهم في نشر الوعى الرياضى والصحى، وأكد «العصار» على حرص وزارة الإنتاج الحربى على دعم مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصنع النجيل الصناعى يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى اهتمام القائمين على المشروع بتطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، ولفت الوزير إلى المتابعة المستمرة لعمل الشركة، ووضع هيكلة جديدة تحقق الاستراتيجية المطلوبة، والتنافس بسوق الصناعات الرياضية بوجود منتج عالى الجودة ووفقاً لمعايير الفيفا وبسعر تنافسى يلبى الاحتياجات المحلية كخطوة أولى يتبعها التصدير للسوق العربية والإفريقية مستقبلاً، مشيداً برؤية وزارة الإنتاج الحربى في التوسع في الصناعات الرياضية، والعمل على تحقيق النجاح لمصنع النجيل الصناعى، وتحقيق الأهداف والعوائد المرجوة منه، كما أشاد بجهود وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الأخرى لصالح وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً على أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تقوم بجهد كبير لتنفيذ هذه المشروعات بالدقة المطلوبة وطبقاً للمواصفات القياسية وفى التوقيتات المحددة لها.