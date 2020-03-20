شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 48 منتجع سياحيا بمدينة الغردقة والجونة.. إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الفرق الطبية بالبحر الاحمر برش وتطهير وتعقيم مبنى مستشفى الحميات بالغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان المحافظة ومديرية الأمن وتطهير 48 منتجع سياحى بمدينة الغردقة والجونة وتطهير دواوين المصالح الحكومية والمنشآت الأمنية بالغردقة ومقر النيابات والوحدة المحلية وبعض من المنشآت واحدى سلاسل المنتجعات السياحية بالغردقة ومصلحة الطب الشرعى والسكن الخاص بهم والحملة الميكانيكية بالديوان العام بالمحافظة وقصر الثقافة وديوان مديرية الصحة ومبنى مستشفى الجونة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid-19) وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

ففي مدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مبنى الشهر العقاري والتوثيق ومبنى المحكمة .ط وإلى جانب ذلك تم تدريب العاملين بشركة الهيبكا والمتطوعين والشركات الخاصة المرخصة على أعمال التعقيم والتطهير.

حملات تطهير وتعقيم المنشأت السياحية

وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحي والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطني المحافظة. واوضح مرعي أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة في كافة مدن المحافظة .