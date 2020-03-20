شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: 50% فقط من المقاهي التزمت بقرار رفع الشيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد شعبان البوري، رئيس شعبة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن 50% فقط من أصحاب المقاهى في المحافظة التزمت بقرار رفع «الأرجيلة» الشيشة وعدم تقديمها للزبائن وذلك في اطار توجه الدولة لتنفيذ اجراءات وتدابير احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومن بينها رفع الشيشة من المقاهى .

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وأوضح «البورى» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن المقاهى الموجودة على طريق الكورنيش وفى المناطق الحيوية التزمت بالقرار منذ صدوره فيما لم تلتزم المقاهى الموجودة في الازقة والحوارى الشعبية نظرا لعدم وجود متابعة ورقابة من الجهات المعنية مشدداً على ضرورة تسيير حملات مفاجئة على المقاهى الموجودة في الازقة والبعيدة عن أعين الرقابة للتأكد من تنفيذ القرار ورفع الشيشة باعتبارها احد مصادر انتشار العدوى بين المواطنين .

وأشار إلى أن الغرفة مسجل لديها نحو 10 آلاف مقهى ولديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية فيما يصل عدد المقاهى الغير مسجلة قرابة الضعف للمسجل مشيراً إلى أنه يتواصل بشكل يومى مع اصحاب المقاهى من اعضاء الجمعيه العموميه بالتوقف عن تقديم الشيشه بالمقاهى واستخدام الاكواب الكرتون بدلأً من الزجاج والتطهير المستمر للطاولات وذلك حفاظا على الصحه العامه لرواد المقهي والتصدي لفيرس كورونا.

كانت محافظة الاسكندرية اتخذت خطوات سريعة وعاجله بمنع تدخين الشيشة في المقاهى والكافيهات لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة من تدخين الشيشة والتي تُعد مصدر كبير لنقل عدوى كورونا.