شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماعًا موسعاً لتوعية المواطنين من مخاطر وباء الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا لتوعية المواطنين بالدور الفعال لمشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات الصحية، ورؤساء الإدارات الزراعية، ونواب النظافة لرؤساء المراكز والمدن. أكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، ومواصلة خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الوقائية والتطهير بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والمرافق الحيوية ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وذلك بتأهيل فريق بكل مركز ومدينة يتكون من 9 أفراد سيتم تدريبهم على خلط مبيدات الرش بالمحطة العسكرية بسخا، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يُحقق ضمان سلامة وحماية الأهالي والعاملين، وكذا المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

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وأوضح محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهاز كاشف لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، للكشف الحراري على القادمين من المحافظات الأخرى، وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة في نقاط ثابتة ومتحركة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وإذا تبين من خلال جهاز كاشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فوراً للمستشفى التابع له بالمحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، التنبيه على كافة نواب النظافة المسئولين عن المخلفات الصلبة بكل مركز ومدينة، بضرورة توزيع «كمامات وقفازات» على عمال النظافة، والتنبيه على كافة العاملين بضرورة ارتدائهم والالتزام بإرشادات الوقاية، حفاظاً على صحة العمال، وذلك ضمن جهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بمشاركة الشباب التطوعي من كل مركز ومدينة في عمليات التطهير الوقائي وذلك من خلال كافة الآليات واستخدام المعدات والأدوات اللازمة، لمجابهة والتصدي بكل فاعلية لفيروس كورونا المستجد بدائرة المحافظة.

وأكد اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية والتدابير الوقائية والإحترازية السريعة لمجابهة انتشار الفيروس، فضلاً عن عمل كشف بأسماء كل فريق وصورة البطاقة الشخصية، والعنوان الخاص به.