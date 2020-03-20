شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع تكثيف الرقابة على محلات المستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تكثيف الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمركز ومدينة كفرالشيخ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفرالشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي، وذلك في إطار استغلال بعض الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جانب من الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية

جانب من الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية



وأسفرت الحملات عن «ضبط 72 جركن كحول و350 كمامة داخل احد محلات المستلزمات الطبية، وضبط 500 كمامة داخل احد محلات المستلزمات الطبية امتنع عن بيعها، فضلاً عن ضبط 200 عبوة بخاخ كحول داخل محل مستلزمات طبية تابع لمخزن أدوية، كذا ضبط 18 عبوة محلول ملح و95 عبوة محلول رنجر داخل محل مستلزمات طبية غير مصرح بتواجدها داخل المحل، كما تم ضبط 3 جركن جل سونار مجهول المصدر وبدون بيانات وفي نفس المحل تم ضبط 1000 جوانتي و8 كجم كحول امتنع عن بيعهم»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.