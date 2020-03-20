شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشارك في قرعة الحج العلنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كقرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، في إجراء قرعة الحج لوزارة الداخلية بالمحافظة للعام 1441هـ ـ 2020م، التي نظمتها مديرية الأمن بكفرالشيخ، بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حسام الصغير، مفتش الداخلية، والعميد أحمد الجوهري، رئيس فرع الأمن العام، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، يسعدني ويشرفني التواجد اليوم في هذه اللحظات السعيدة في قرعة الحج للعام 1441هـ ـ 2020م، موجهاً خالص الشكر لكافة الجهات المعنية المشاركة من المرور والحماية المدنية للانتهاء من أزمة، ومشاركة المديرية وأجهزة الحكم المحلي، ومعدات التدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري في مواجهة الطقس السيئ التي كانت تمر به البلاد، فضلاً عن الأزمة الثانية وهي الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتفاعل والتنسيق مع جميع الأجهزة وعلي رأسهم الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق وإيقاف التجمعات الغير مُبررة وغلق بعض الأماكن الترفيهية، قائلاً «أنت تشارك في حماية بلدك وأسرتك ووطنك فلابد من حماية نفسك وحمايتهم».

اللواء جمال نور الدين وعمرو البشبيشي أثناء إجراء قرعة الحج

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم وضع كشافات حرارية بين المحافظة وكافة المحافظات المجاورة، للكشف الحراري على القادمين من المحافظات الآخري، وإذا تبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فوراً للمستشفى التابع له بالمحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير، لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة جنبًا إلى جنب مع الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف أجهزة الحكم المحلي والصحة، للتأكد من ان المطهرات آمنة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إجمالي عدد المتقدمين لحج القرعة هذا العام والبالغ عددهم 3499 متقدمًا، والتأشيرات المخصصة لمديرية الأمن بلغت 778 تأشيرة، تضمنت 79 تأشيرة أساسية التي أُجريت عليها القرعة، بالإضافة إلى 195 تأشيرة احتياطية على مستوى أقسام ومراكز ‫المحافظة، والمراكز التي حصلت على تأشيرات تضمن «‬قسم أول وثان كفر الشيخ المجمع حصلت على 68 تأشيرة، وبيلا ومركز بيلا حصلت على 39 تأشيرة، ودسوق حصلت على 63 تأشيرة، ومركز البرلس حصلت على 39 تأشيرة، ومركز الحامول حصلت على 39 تأشيرة، ومركز الرياض حصلت على 60 تأشيرة، ومركز دسوق حصلت على 88 تأشيرة، ومركز سيدى سالم حصلت على 80 تأشيرة، ومركز فوه حصلت على 43 تأشيرة، ومركز قلين حصلت على 63 تأشيرة، ومركز كفر الشيخ حصلت على 70 تأشيرة، ومركز مطوبس حصلت على 47 تأشيرة»، بإجمالي 699 تأشيرة حج.

ومن جانبه رحب اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفرلشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مقدماً له خالص الشكر والتقدير على مشاركته في قرعة الحج.