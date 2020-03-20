شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: غلق 57 صالة جيم غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن غلق 57 صالة «جيم» غير مرخصة بمراكز المحافظة المختلفة، خلال الحملات المكثفة التي شنتها اليوم مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، والوحدات المحلية، للمرور على صالات الألعاب الرياضية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

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كانت حملة مكبرة مكونة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، ومدير المرافق، ورؤساء المراكز والمدن، قد قامت بالمرور على صالات الألعاب الرياضية بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من التزام هذة الصالات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف الأنشطة الرياضية، وقامت اللجنة بغلق 57 جيم ومركز للألعاب الرياضية، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأضاف «الأنصاري» أن المراكز التي تم غلقها وتشميعها اليوم جاءت بواقع 21 صالة «جيم» بمركز الفيوم، و10 بمركز يوسف الصديق، و8 بمركز سنورس، و7 بكل من مركز طامية واطسا، و4 بمركز أبشواي، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءت والتدابير الإحترازية لمنع إنتقال العدوى.

وأكد محافظ الفيوم على استمرار تضافر كافة الجهود، وتكثيف الحملات لتنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.