شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مراكز الغوص بالبحر الأحمر بتقديم كشوف العاملين لديها لوضعهم في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية انه بناءً على قرار وزارة الصحة والسكان بالإجراءات الإحترازية والوقائية الواجب الإلتزام بها طبقاً لتعليمات محافظ البحر الأحمر لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدعلى جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري باجراء حصر بأعداد وكشوف بأسماء جميع العاملين موضح بها الموقف الحالي لكل عامل فيما يتعلق بالأجازات وأماكن تواجدهم وإرسال الكشوف للغرفة عن طريق البريد الإلكتروني اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 حتي تتمكن الغرفة من تسليم الكشوف لشرطة السياحة لكي يتم إتخاذ ما يلزم نحو إخطار الجهات الأمنية والرقابية المعنية يحظر نهائياً قيام أي مركز غوص أو أنشطة بحرية أو يخوت سفاري بالسماح لأي من العاملين المتواجدين حالياً بمغادرة محافظة البحر الأحمر أي كان مكان إقامتهم بالسكن الخاص لهم أو المقيمين بسكن خاص مع أسرهم يتم مد فترة الأجازات للعاملين المتواجدين بالفعل خارج المحافظة في إجازتهم الدورية لمدة 14 يوم مبدئياً ولحين إشعار آخر.

و يقوم مركز الغوص أو الأنشطة البحرية أو يخوت السفاري بالإخطار الفوري عن أي موظف يبادر بمخالفة هذه التعليمات والإصرار على مغادرة عمله أو نطاق المحافظة لشرطة السياحة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وإلا يعتبر ذلك مخالفة من قبل الشركة يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها وتلتزم الشركات المالكة للمراكز واليخوت بعقد إجتماع مع العاملين بها بغرض زيادة الوعي بمدي أهمية الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة لمنع إنتقال العدوي وكذلك التأكيد على ضمان كافة حقوقهم المالية وتلتزم المراكز واليخوت بإتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالتخلص من النفايات بمركباتها السياحية وكذلك القيام بتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير الشامل للجراجات المملوكة لها.