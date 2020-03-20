شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عرفة.. أول سيناوية تتولى توجيه اللغة الإنجليزية بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قرارا بتولي السيدة السيناوية انتصار محمد عرفة مهام توجيه اللغة الإنجليزية على مستوي المحافظة طبقا للقرار رقم ١٧٨ .

كاول سيدة سيناوية بتعليم جنوب سيناء تتولي منصب موجه اول منذ تحرير سيناء، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بيوم المرأة وعيد الأم المصرية. وعملت السيدة انتصار عرفة معلمة لغة إنجليزية عام ١٩٩٤ ودرست اللغة الإنجليزية في العديد من مدارس مدن ووديان جنوب سيناء وحصلت على العديد من الدورات التدريبيه والمنح في تدريس اللغة الإنجليزية.

وسوف تتولي الإشراف على تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مدارس المحافظة من راس سدر حتي طابا.

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