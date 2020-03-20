شكرا لقرائتكم خبر عن «حملة تطهير» لـ48 منتجعًا سياحيًا فى الغردقة والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الأجهزة الصحية، أمس، حملة تطهير واسعة داخل الفنادق والمنشآت السياحية والمصالح الحكومية فى المحافظات، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وبدأت إجراءات العزل الصحى فى البحر الأحمر، والتى شملت العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات، لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم وجود حالات إصابة، وأصدر المحافظ اللواء عمرو حنفى قرارًا بالعزل لجميع العاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم، بداية من أمس، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.

وتابع مسؤولو السياحة والسياحة فى المحافظة عملية عزل العاملين بالفنادق والمخالطين للأجانب وعدم مغادرتهم أماكنهم وفقًا لقرار المحافظة على مدار 14 يومًا، كحجر صحى، وحال ظهور أى أعراض سيجرى التعامل فورًا، كما سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة سيتم إرسالها لوزارة الصحة، لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

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ونفذت الفرق الطبية، عمليات رش وتعقيم مبنى مستشفى الحميات ومستشفى الغردقة العام، وديوان المحافظة، ومديرية الأمن، إلى جانب تطهير 48 منتجعًا سياحيًا بمدينة الغردقة والجونة، وتطهير دواوين المصالح الحكومية والمنشآت الأمنية ومقر النيابات والوحدة المحلية وبعض من المنشآت وإحدى سلاسل المنتجعات السياحية، ومصلحة الطب الشرعى والسكن الخاص بهم والحملة الميكانيكية بالديوان العام، وقصر الثقافة وديوان مديرية الصحة ومبنى مستشفى الجونة.

وفى مدينة سفاجا، تم رش وتطهير مبنى الشهر العقارى والتوثيق ومبنى المحكمة، إلى جانب تدريب العاملين بشركة الهيبكا والمتطوعين والشركات الخاصة المرخصة على أعمال التعقيم، وقال تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة فى البحر الأحمر، إن إجراءات التعقيم تمم بشكل دورى وبصورة مستمرة، فضلًا عن نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية فى أرجاء المدينة كافة، وغيرها من المدن، مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحى والرائدات الريفيات، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة مجددًا على ضرورة الاستمرار فى التطهير الدورى لمبانى المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس.

وفى المنوفية، أشار المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، إلى استمرار حملات تطهير وتعقيم ورش جميع منشآت الوحدات المحلية والقروية بالمراكز والمدن، وكذا جميع المنشآت والمرافق والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، موجهًا بضرورة الاهتمام بعمال قطاع تحسين البيئة، وأخذ الاحترازات الوقائية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما ناشد المواطنين والطلاب بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة، كالمقاهى والكافيهات والبلاى استيشن، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والصحة.

وفى السويس، رصدت «المصرى اليوم» رفع درجات الاستعدادات الاحترازية التى أطلقتها المحافظة، وطبقتها مديرية التربية والتعليم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فى المدارس.