شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سانوفي» مصر والسودان: اختبرنا علاج كورونا على 36 شخصًا والمؤشرات إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت كريستيل صغبيني، رئيس مجلس إدارة شركة «سانوفي» مصر والسودان، إن هناك جدلًا ونقاش على مستوى عالي جدًا عالميًا حول الدواء الذي تطرحه الشركة، ومدى قدرته على مواجهة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن الشركة لم تتأكد فعليًا من هذا الدواء حتى الآن.

وأضافت «صغبيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة للتأكد من فاعلية العلاج، مشيرة على أنه تم عمل اختبارات لـ36 مريضًا بـ«كورونا، وأظهر العلاج إشارات أولية عن فعالية الدواء في التعامل مع الفيروس.