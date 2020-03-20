شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم الأماكن والمصالح الحكومية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. قام حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، باشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة، والمحاسب احمدجعفر، امين التنظيم، بحملة لتطهير وتعقيم الاماكن العامة، و المساجد، والمدارس، والمصالح الحكومية، بمدينة كفرالشيخ، وبرج البرلس وقال المحاسب احمد جعفر امين التنظيم، انه تم تكوين فرق من شباب الحزب، قاموا بتطهير وتعقيم مكتب البريد الرئيسى، وحديقة الخالدين، واحد المساجد الكبرى، واحد البنوك، والوحدة المحلية، وقصر الثقافة، ومديرية التربية والتعليم، وموقف سرفيس سخا، ومحطة القطار، وواجهة عمارات سكنية وغيرها من الاماكن، بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين وأشار امين التنظيم إلى أنه تم ايضا تطهير وتعقيم مساجد مدينة برج البرلس، والمركز الطبى، والملعب الثلاثى بالمدينة، وكان حزب مستقبل وطن،قد اطلق حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حملة لتطهير وتعقيم الاماكن العامة



الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

حملة لتطهير وتعقيم الاماكن العامة

حملة لتطهير وتعقيم الاماكن العامة

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".