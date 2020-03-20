شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تطعيم مليون و66 ألف طفل ضد الحصبة بنسبة تغطية 98% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظة، قامت خلال ١٢ يوم بتطعيم ١٠٦٦٤٠٨ طفل بمحافظة الشرقية بنسبة تغطية بلغت ٩٨ %، حيث تستهدف تطعيم ١٠٩٠٦٠٥ طفل من عمر ٩ شهور وحتي ٦ سنوات على مستوي المحافظة، وذلك من خلال ١٣٤٩ فرقة طبية مدربة، بواقع ٣١٣ فرقة بالحضر، ١٠٣٦ فرقة بالريف، منها ٤٦٩ فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، ٨٨٠ فرقة متحركة «بالنوادي الكبري ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات».

الفرق الطبية أثناء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن التطعيم يتم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية MR مؤكداً بأن التطعيم آمن، ويتم إتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوي، وباستخدام سرنجات «ذاتية التدمير» تستخدم لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين بالحملة، مضيفاً بأنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وكروت التعريف للفرق بالحملة.