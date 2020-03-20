شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق 365 مركزًا تعليميًا و80 حضانة لتجنب «الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين. وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من غلق 365 مركزا تعليمياً حتى الآن بكافة الأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى غلق حوالى 80 حضانة أطفال.

وأكد استمرار حملات الغلق والمرور الدورى، للتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً، حفاظاً على سلامه الطلاب والمواطنين.

Advertisements

وأشار إلى أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على المواطنين من العدوى.

وشملت المراكز التعليمية التى تم غلقها 26 بحى الطالبية و30 بحى الهرم و40 بحى العمرانية و21 بحى جنوب الجيزة و24 بحى العجوزة و38 بحى الدقى و18 بحى شمال و23 بحى الوراق و18 بحى بولاق الدكرور و15 بمركز أوسيم و15 بمركز أبوالنمرس و10 بمركز العياط و9 بمركز أطفيح و37 بمركز البدرشين و17 بمركز كرداسة و10 بمركز الواحات البحرية و13 بمدينة الحوامدية.

وتضمنت الإجراءات تطهير مقرات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومقار الأحياء والمراكز التكنولوجية، حيث تمت الاستعانة بفرق متخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم، للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمبانى الملحقة، ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبية على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.