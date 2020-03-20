شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع 200 مواطن عائدين من إيطاليا للفحص بمطار أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت مديريات الصحة وإدارات الطب الوقائى والتضامن والأوقاف والكنيسة من إجراءاتها الوقائية فى المحافظات، أمس، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره.

فى أسيوط، قال الدكتور محمد حسن، مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بمركز أبنوب، إنه تم خضوع 200 مواطن ضمن العائدين من إيطاليا، للفحص فى المطار، وبعد تحليل العينات الخاصة بهم، تبين عدم ظهور أى أعراض مرضية عليهم، وسلبية نتائج التحاليل أيضًا، لافتًا إلى أنه تمت متابعتهم وأسرهم فى المنازل على مدار أسبوعين.

وأضاف «حسن» أنه تم تقديم كشوف بأسماء وأرقام هواتف جميع العائدين من الخارج لوزارة الصحة، بهدف التواصل معهم بشكل مستمر، كما نظّمت الإدارة الصحية فى «أبنوب» زيارات لهم فى منازلهم، لمتابعة حالاتهم والاطمئنان عليهم، منوهًا بأن المديرية نظّمت كذلك مسيرة لتوعية المواطنين بالمحلات والشوارع، بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية، وبمشاركة الرائدات الريفيات ومسؤولى الإعلام والثقافة الصحية، ومتطوعات من الجمعية تم تدريبهم على طرق التوعية بالفيروس، وطرق الوقاية، وتأكيد السلوكيات الصحية السليمة.

وأضافت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى أسيوط، أن الوزارة ألزمت جميع المديريات بتوزيع الكواشف الحرارية فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمنع انتشار «كورونا»، وفحص جميع نزلاء دور الأيتام والإيواء، مهمتها قياس درجة الحرارة، مستدركة: «قررت المديرية تطبيق منع الزيارة فى دار الأيتام والمسنين والمغتربين، وإغلاق جميع الحضانات، كما أغلقت 12 مكتب تأهيل و10 نوادى مسنين وجميع مكتبات الطفل على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين».

وفى قنا، قرر مجلس إدارة المستشفيات الجامعية غلق باب صرف تذاكر العيادات الخارجية الساعة الـ10 صباحًا، مع تخفيض عدد الحالات التى تستقبلها العيادات يوميًا، وتنظيم دخول المرضى للحد من التزاحم وتقليل فرصة نقل العدوى من شخص لآخر.

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وقال الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، إنه تم منع زيارة المريض المحجوز بالأقسام الداخلية منعًا تامًا، على أن يكتفى بوجود مرافق واحد مع المريض طوال فترة احتجازه، بالإضافة إلى تأجيل قائمة العمليات الحالية حتى انتهاء الظروف الراهنة مع استئنافها فى أقرب فرصة ممكنة، وتخصيص العمليات للحالات الطارئة.

وأشار الدكتور محمد يوسف أحمد، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، إلى أن مجلس إدارة المستشفيات اتخذ العديد من الإجراءات لحماية العاملين بها، بناءً على قرارات مجلس الوزراء، ومنها تخفيض ساعات الحضور بأوقات مختلفة، بالتناوب بين العاملين بالأقسام والإدارات المختلفة، للحد من الاحتكاك بينهم، إلى جانب العمل بالنوبتجيات المعتادة، دون أى تعديل فى الأوقات حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمرضى، وتفعيل دور فريق مكافحة العدوى للاستمرار فى عملية التوعية الصحية بطرق العدوى، وكيفية الوقاية مع التطهير والتعقيم الدورى لجميع منشآت المستشفيات الجامعية.

وشدد ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف فى السويس، على ضرورة التنبيه على جميع العاملين بالمساجد، بتنفيذ حملة نظافة وتعقيم داخل المساجد، فيما أصدرت أصدرت الكنيسة الإنجيلية فى الإسكندرية، بيانًا رسميًا، دعت فيه إلى الالتزام بمعاييرِ الصحةِ والسلامة، التى أقرّتها منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه يجوز لمجلس الكنيسة المحلية اتخاذ القرار بإقامة العبادة عبر البثّ المباشر ووسائل التواصل الاجتماعى، دون حضورِ الشعبِ، بالتنسيق مع رؤساء المذاهب والكنائس الإنجيلية بمصر.

وأصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارًا يتضمن التصريح بإجازة استثنائية للعاملة والموظفة التى تراعى أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويزيد عمرهم على 12 سنة، وكذا التصريح بإجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال «مختار»، فى بيان رسمى، إن الأحكام التى يتضمنها القرار تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إذ يستثنى منه العاملين بجهات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء، مردفًا: «المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة انتشار أى عدوى بالفيروس».

وأعلنت محافظة بورسعيد، فى بيان رسمى، قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان، إيقاف العمل داخل أحد مصانع الكيماويات، بعد ظهور حالة إيجابية لأحد الهنود العاملين به، مشددًا على تواجد الوردية العاملة حاليًا داخله، وعدم خروجهم، واعتبار المصنع منطقة حجر صحى، بالإضافة إلى تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجة فى منازلهم على مدار أسبوعين.