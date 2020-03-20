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سفير مصر في إثيوبيا يطلع رئيس المفوضية الأفريقية على الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر بإثيوبيا، برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فقيه محمد، ليطلعه على الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة المتوقفة والموقف المصري الداعم لابرام الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة والبنك الدولي ونتج بعد مفاوضات شاقة انخرطت بها مصر بمسئولية والتزام حقيقي مع دعوة الجانب الإثيوبي للعودة لطاولة المفاوضات.

كما تناول اللقاء عدداً من التطورات القارية والإقليمية ومتابعة الموقف بالنسبة لعدد من المبادرات المصرية في إطار الاتحاد الافريقي

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