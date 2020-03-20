شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المقاهي والكافتريات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت المقاهي والكافتريات والكافيهات في مدن محافظة شمال سيناء أبوابها في السابعة مساء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأكد عدد من أصحاب المقاهي والكافتريات على إعادة فتح أبوابها مرة أخرى في الصباح، وذلك حرصا على مرتاديها .
وكانت الحكومة أصدرت عددا من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من بينها إغلاق المقاهي والمنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس الجاري.
ولا تشمل قرارات الإغلاق خدمات التوصيل إلى المنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.
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