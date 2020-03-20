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إغلاق المقاهي والكافتريات بشمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المقاهي والكافتريات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت المقاهي والكافتريات والكافيهات في مدن محافظة شمال سيناء أبوابها في السابعة مساء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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وأكد عدد من أصحاب المقاهي والكافتريات على إعادة فتح أبوابها مرة أخرى في الصباح، وذلك حرصا على مرتاديها .

وكانت الحكومة أصدرت عددا من القرارات الجديدة لمواجهة من بينها إغلاق المقاهي والمنشآت والترفيهية والتجارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس الجاري.

ولا تشمل قرارات الإغلاق خدمات التوصيل إلى المنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.

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