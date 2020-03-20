شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات حملاتها، الخميس، لضبط الأسعار فى الأسواق ومواجهة جشع التجار، فى الوقت الذى أعلن فيه رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أنه لا توجد أى مشكلات طارئة فى تغطية الطلب الطارئ فى سلعة الأرز، ولدينا مخزون كبير من إنتاج أرز الشعير المحلى يغطى احتياجاتنا حتى العام المقبل، بالإضافة لبدء الإنتاج الجديد فى أغسطس المقبل.

وقال «شحاتة»، لـ«المصرى اليوم»، إن معدلات السحب ارتفعت قليلا الأيام الماضية ولكن أغلب المضارب كان لديها مخزونات كافية من الأرز الأبيض تم تصنيعها لتغطية استهلاكات شهر رمضان.

وأضاف أن السحوبات الإضافية على المنتج هى فى المخزون فى البيت سيتم استهلاكاتها على عده أسابيع وهو ما قد يؤدى لتراجع الطلب من جديد بعد انتهاء هذه الموجة.

وأكد أن الأسعار فى معدلاتها الطبيعية ولم تشهد أى زيادة، حيث يصل سعر طن الأرز الشعير الرفيع 3900 جنيه، والعريض 4100 جنيه، فيما يتراوح سعر الأرز الأبيض من 6-8 آلاف جنيه للطن.

وفى المنيا، أعلنت الغرفة التجارية فى المنيا، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع التموينية والتصدى لأى محاولات الاحتكار والغش التجارى.

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وذكر بيان صادر عن الغرفة أن غرفة العمليات الكائنة داخل مقرها بمدينة المنيا، تم تشكيلها قبل يومين لرصد جميع الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، داخل المحافظة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وقال اللواء أسامة القاضى، إن مديرية التموين تواصل تنظيم الحملات على الأسواق، حيث حررت 54 مخالفة تموينية، على مستوى جميع مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اى محاولات للتجار لرفع الأسعار.

وفى كفر الشيخ، تابع المحافظ اللواء جمال نور الدين، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار، حيث شنت مديرية التموين، حملات بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى للمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، فضلاً عن متابعة صرف السلع التموينية للبدالين التموينيين حيث انتهت الشركة العامة من صرف 90% من المقررات التموينية لشهر مارس الجارى.

وفى القليوبية شهدت الأسواق ارتفاعا فى أسعار السلع والخضروات والدواجن بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر الأرز لـ12 جنيها للكيلو، والبطاطس 6 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والفاصوليا 16 جنيهًا، والطماطم تراوحت من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، وكيلو الفراخ البيضاء 35 جنيهًا، الأمر الذى فسره المواطنون بأنه استغلال، مطالبين الحكومة بالرقابة المستمرة.

وفى بنى سويف، شدد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

وأكد اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة. وأضاف المحافظ خلال جولة تفقدية فى الأسواق بمدينة العريش، أن جميع السلع متوافرة فى الأسواق.