شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسائل الفنانين والإعلاميين لأهالى الغربية بالبقاء في المنازل لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فنانون وإعلاميون، رسالة إلى أهلى الغربية بالبقاء في المنازل لمواجهة كورونا ومنع انتشارها، بعد دعوة من دعاء عريبى أمينة الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصرى. Advertisements وشارك في الحمله المنتج عصام إمام والفنانة نهال عنبر و الفنان تامر عبد المنعم والإعلامي تامر امين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رسائل الفنانين والإعلاميين لأهالى الغربية بالبقاء في المنازل لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.