الدكتور أحمد عكاشة: ما يقال عن فيروس كورونا أنه من جنود الله فكر ضلالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن ما يقال بأن فيروس كورونا جند من جنود الله " فكر ضلالى مرضى" وفهم خاطئ للنص القرآني، حيث أن الكثيرون قد يفهمون النص القرآني من ظاهره. وقال الدكتور أحمد عكاشة، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن لكل داء دواء وأن مثل هذا الفهم الخاطئ عن ان فيروس كوورنا ابتلاء مجرد كلام يقال للعامة ليس له اساس من الصحة. وأوضح أنه من الضرورى استخدام العقل في فهم النص القرآني وهذا يسمي تنوير الدين. Advertisements وأشار إلى أن ثقافتنا المصرية بنيت على العقاب وليس الثواب، فنحن ننظر لعقاب الله ونار جهنم وليس الثواب وهو الجنة، وهذا جزء من تربيتنا، موضحا أن دين الإسلام هو دين تفاؤل وحياة وسعادة.

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