شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قررت وزارة الأوقاف بخصوص صلاة الجمعة في المسجد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف بيانا الخميس، تحسم فيه الجدل حول التساؤلات عن أداء صلاة الجمعة فى المسجد غدا، وأوضحت بالبيان أنه لا حرج فى الأخذ برخصة أداء صلاة الجمعة غدا بالمنزل ظهرا، وأضافت عددا من التوصيات والمحاذير للمصلين، يرصدها ”الخليج 365” فى الفيديو التالى.

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