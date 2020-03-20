شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظتا القاهرة والجيزة عدة إجراءات يجرى اتخاذها ضد المخالفين لقرار رئيس الوزراء المتعلقة بغلق المطاعم والمقاهى والكافيهات والمولات، وذلك لتطبيق القرار بكل حسم وإلزام الجميع بتطبيقه لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا المستجد

وحددت القاهرة إجراءات الغلق والتشميع وتحرير محضر وفرض غرامة تبلغ 10 آلاف جنيه لمن يمتنع عن تنفيذ القرار، وذلك من خلال حملات المتابعة الميدانية التى تشنها أحياؤها للتأكد من التزام الجميع بالتطبيق.

وفى محافظة الجيزة حددت المحافظة الإجراءات المتبعة التى يجرى اتخاذها ضد المخالف لقرار رئيس الوزراء، وهى غلق وتشميع المنشأة وتحرير محضر مع تحويله لقضية وفقًا للقانون، بالإضافة إلى اللجوء إلى الحجز الإدارى إذا استدعى الأمر.

وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من أمس الخميس.

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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً أمس الخميس، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.