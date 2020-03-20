إطلاق نار وسطو مُسلح.. سقوط عصابة اقتحمت محطة وقود في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي عائلي لارتكاب جرائم السطو المسلح بالدقهلية.

تلقى قسم ميت غمر بلاغا من عاملان بمحطة تموين السيارات الكائنة بطريق ميت غمر/ المنصورة بدائرة قسم ميت غمر، أنه أثناء تواجدهما بالمحطة محل عملهما فوجئا بقدوم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل درج مكتب التحصيل.

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة أفراد تشكيل عصابي عائلي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم 4 (سائق وشقيقه و نجلي شقيقتهما عاملين) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وبخزينتها 18 طلقة من ذات العيار - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار قطعة سلاح أبيض "سنجة" وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 5,500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.