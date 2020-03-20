لتأكيد الإغلاق.. حملة ليلية على المقاهي والمطاعم بميدان "الحُصري" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مساء اليوم الخميس، حملة على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم بميدان "الحُصري" بمدينة 6 أكتوبر.
وجابت حملات ليلية، شوارع المدن والقرى، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورًا، منعًا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كان مجلس الوزراء، أعلن قرار تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس الجاري، يبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.
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