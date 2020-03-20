نشرة الحوادث المسائية.. تعليق زيارات السجون وإخلاء سبيل 15 عضوًا بأحزاب سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الخميس، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

-لسلامة النزلاء.. الداخلية تعلق الزيارات بالسجون حتى أخر مارس

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد تقرر استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى أخر شهر مارس الجاري، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

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-ضبط أحد العناصر الإثارية بتهمة ترويج أخبار كاذبة بشأن "كورونا"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإثارية لقيامه بترويج بيانات وأخبار كاذبة.

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-بالصور.. زحام مروري في نفق محور 26 يوليو بسبب أعمال إصلاح هبوط أرضي

شهد الطريق المتجه لنفق محور 26 يوليو زحاما مروريا بالاتجاهين نتيجة إغلاق حارتين؛ لإصلاح هبوط أرضي نتج عن سقوط الأمطار الأسبوع الماضي.

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-شاهد. كيف تُواجه الداخلية "كورونا" بأقسام الشرطة والسجون

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد الجهود وأعمال التعقيم والتطهير بكافة المبان والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية.

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-مكافحة احتكار وشائعات وخدمات إلكترونية.. كيف تواجه "الداخلية" كورونا؟

في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل وزارة الداخلية جهودها على عدة محاور منها ضبط مروجي الشائعات والمحتكرين للمستلزمات الطبية والغذائية، بالإضافة للقرارات الخدمية التي تقلل التكدسات عبر تقديم خدماتها إلكترونيًا.

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-ادفع عن بُعد واستلم بالبريد.. الداخلية تنشر فيديو بـ "خدمات المرور إلكترونيًا"

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فيديو نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك يوضح "كيفية الحصول على الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.

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-في 24 ساعة.. الداخلية تغلق عدد من المقاهي لمخالفتهم إجراءات مكافحة "كورونا"

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على المقاهي والكافيتريات على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

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-بمناسبة عيد الأم.. الداخلية تُهدي الأم المصرية أغنية "دايماً بخير"

أهدى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية تحت عنوان "دايماً بخير"، لأمهات شهداء الشرطة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والمرأة المصرية.

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- ضبط كوكتيل مخدرات داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط قرابة 20 كيلو جرام من مخدر القات، بداخل 2 طرد بريدي قادمين من خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

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-نافعة وحرب وحازم عبدالعظيم.. أسماء أعضاء القوى السياسية المُخلى سبيلهم

أمرت نيابة أمن الدولة، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.

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-تأجيل دعوى تعويض الطيار أبو اليسر بـ25 مليون جنيه من محمد رمضان

أجلت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة، دعوى تعويضية بقيمة 25 مليون جنيه، أقامها الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر ضد الفنان محمد رمضان لجلسة 7 مايو المقبل، إداريًا.

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-18 مايو.. استكمال محاكمة نجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي "خالد وكريم"، في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة لجلسة 18 مايو المقبل، إداريًا.

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-"أمن الدولة" تخلي سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية

أمرت نيابة أمن الدولة، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.

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