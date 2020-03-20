شوقي: امتحان تجريبي لأولى وثانية ثانوي ابريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020.

واكد شوقي، في بيان له، ان سيتم اداء الاختبار التجريبي للطلاب من المنزل، موضحا أنه سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.