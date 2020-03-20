بيان عاجل لتوجيه دعم نقدي لغير العاملين بالدولة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة، بشأن توجيه دعم نقدي لغير العاملين في الدولة.

وتضمن البيان عدد من المقترحات لدعم الطبقات الأوسع والأكثر احتياجًا من الشعب المصري، الذين لن تطالهم بشكل مباشر القرارات الإيجابية التي تم الإعلان عنها من علاوة استثنائيه للعاملين في الدوله وكذلك توجيه دعم مباشر للاستثمار والمستثمرين والقرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي لدعم الاقتصاد، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشملت المقترحات، خصم مبلغ 100جنيه من فاتورة الكهرباء لشهر أبريل للاستهلاك المنزلي أقل من 200كيلو وات، وخصم مبلغ 100على كل فاتورة مياه للاستهلاك المنزلي أقل من 40 متر مكعب مياه، ودعم نقدي 50 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين لشهر أبريل، ودعم نقدي 50 لكل فرد على بطاقة الخبز لشهر أبريل، و150جنيه علاوة استثنائية لشهر أبريل لأصحاب المعاشات أقل من 3 آلاف جنيه.