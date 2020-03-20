بينهم 75 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 4250 شاباً بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 4250 شاباً من بينهم 75 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بالجيزة، وذلك من 11631 شاباً باحثاً عن العمل، فضلا توفير 749 فرصة عمل بالداخل، ومراجعة 118 عقد عمل بالخارج.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الخميس، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قاست خلال فبراير الماضي مهارة 1628عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1699 ترخيص مزاولة الحرفة.

وقال محمد عيسى عبدالعال، وكيل الوزارة بالجيزة، إن المديرية قامت بالتفتيش على 216 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وحررت محاضر مخالفات لـ 94 منشأة، فضلا عن انذار 121 منشأة، و10منشأت مستوفاه، وبلغت الحملات النهارية 49 حملة علي 59 منشأة يعمل بها 7310 عاملا، والحملات الليلية ، 9 حملات تم التفتيش فيها علي 14 منشأة ، يعمل بها 1924 عاملا.

وأشار "عبدالعال"، إلى أن المديرية بحثت 379 شكوى في مجال علاقات العمل وتم تسوية 45 شكوى وتم اتخاذ لإجراء قانوني في 92 شكوى، واتضح أن 16 ليس لهم حق وما زال 226 شكوى تحت البحث والدراسة.