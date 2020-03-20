مصر | بأسلوب أفلام الأكشن.. سطو مسلح على محطة بنزين في الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم في القبض علي 4 أشخاص من عائلة واحدة لقيامهم بالسطو المسلح علي إحدي محطات البنزين بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

البداية عندما تبلغ لقسم ميت غمر بأمن الدقهلية من عاملين بمحطة تموين السيارات الكائنة بطريق ميت غمر- المنصورة بدائرة قسم ميت غمر) أنه أثناء تواجدهما بالمحطة محل عملهما فوجئا بقدوم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل درج مكتب التحصيل.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة أفراد تشكيل عصابى عائلي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم عدد أربعة (سائق وشقيقه وأنجال شقيقتهما عاملين).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( بندقية آلية وبخزينتها عدد 18 طلقة من ذات العيار - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار قطعة سلاح أبيض "سنجة") وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 5،500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ.

