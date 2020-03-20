أخبار مصر | الأزهر يدعو المصريين إلى استلهام روح النصر في ذكرى تحرير طابا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدعو المصريين إلى استلهام روح النصر في ذكرى تحرير طابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام، حيث تمر اليوم الذكرى الـ31 لاسترداد بقعة غالية من أرض مصر، عندما استخدم المفاوض المصري في 19 مارس 1989م الطرق القانونية والدبلوماسية عبر التحكيم الدولي لإثبات مصرية هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه الذكري تأتي لتذكرنا بواحدة من المواقف المصرية الوطنية الخالدة لاسترداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا مصر، وتؤكد لنا قوة الدولة المصرية على استخدام مختلف الطرق التي تحفظ أمن هذا الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

ودعا الأزهر الشريف المصريين جميعًا إلى التكاتف والتعاضد والاستفادة من هذه الأيام الوطنية في استلهام روح النصر والوحدة وتجاوز الصعاب، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا بالأمن والاستقرار والرخاء ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.