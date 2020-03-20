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شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمطارات" تمنح إجازة الأحد المقبل للأمهات بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس قرارا باعتبار الأحد المقبل إجازة خاصة لجميع الأمهات بالشركة القابضة والشركات التابعة، بمناسبة عيد الأم.
وأضاف محروس، في بيان، أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تولي اهتماما كبيرا بالأمهات، للدور العظيم في تنشئة أجيال قوية وواعية لتكون عمادا يرتكز عليه الوطن على مر العصور.
وأشار رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لإدراكه مدى القلق الذي تعيشه كل أم، وخطورة الظروف التي تمر بنا، من انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ويؤثر على قطاع الطيران المدني على وجه الخصوص، مؤكدا ثقته فى قدرة الله على إنهاء هذه الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها خلال الفترة القليلة المقبلة.
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