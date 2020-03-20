شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار حملة نظافة وتطهير المساجد وتعقيمها على مستوى الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار جهود كافة العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه بالتنسيق مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات ، وجار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بديوان عام الوزارة مع المديريات الإقليمية للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد للحفاظ على جموع المصلين وحرصًا على سلامتهم .

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على نظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها وتكثيف العمل في نظافتها يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية.

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.

وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.

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وأضاف الوزير: نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

وأكد الوزير، يأتى القرار فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.